Les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) représentent l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées dans les pays développés. Cette maladie affecte la macula, une partie de la rétine essentielle pour une vision centrale claire et nette. La DMLA se manifeste généralement après l’âge de 50 ans et son incidence augmente avec l’avancée en âge.

La progression de la DMLA peut être rapide et altérer significativement la qualité de vie des individus affectés. Les symptômes incluent une vision floue ou déformée, des taches sombres ou vides au centre du champ visuel et une difficulté à percevoir les détails fins. Ces symptômes peuvent apparaître progressivement ou de manière soudaine dans un œil ou les deux.

Il existe deux formes principales de DMLA : la forme sèche et la forme humide. La forme sèche est la plus courante, représentant environ 85 % des cas. Elle se caractérise par une accumulation de débris cellulaires sous la macula, entraînant une détérioration progressive des cellules photoréceptrices. En revanche, la forme humide, bien que moins fréquente, est généralement plus sévère. Elle résulte de la croissance anormale de vaisseaux sanguins sous la macula, provoquant des saignements et des cicatrices qui endommagent la rétine.

Les facteurs de risque de développer une DMLA incluent l’âge avancé, l’hérédité, le tabagisme, une exposition excessive à la lumière ultraviolette et une mauvaise alimentation. Les personnes de race blanche sont également plus susceptibles de développer cette maladie que celles d’autres groupes ethniques.

Le diagnostic de la DMLA repose sur un examen de la rétine, incluant une vérification de l’acuité visuelle et une photographie de la rétine. Les technologies modernes comme l’optique cohérente en tomographie (OCT) permettent de visualiser les couches de la rétine avec une précision accrue, facilitant ainsi la détection précoce et la surveillance de la maladie.

Bien qu’il n’existe pas de traitement curatif pour la DMLA, plusieurs options thérapeutiques peuvent ralentir sa progression et préserver la vision restante. Dans le cas de la forme humide, des injections intravitréennes d’agents anti-VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire) sont souvent utilisées pour réduire la croissance des vaisseaux sanguins anormaux. Pour la forme sèche, des suppléments nutritionnels contenant des antioxydants et des vitamines spécifiques peuvent être recommandés pour maintenir la santé de la rétine.

La prise en charge de la DMLA inclut également des mesures préventives telles que l’arrêt du tabac, la protection solaire adéquate et une alimentation riche en nutriments bénéfiques pour les yeux. Un suivi régulier avec un ophtalmologiste est crucial pour ajuster le traitement et surveiller toute évolution de la maladie.