Avec leurs mains, ils transforment la matière brute en chef d’oeuvre. Pendant six mois, nous avons suivi quatre virtuoses aux mains d’or.
Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Dans un contexte où la relation client devient un levier de différenciation majeur, les entreprises ne peuvent plus se...
L’industrie du futur implique des mutations technologiques et numériques d’importance. Les nouveaux modes de production vont sensiblement modifier l’organisation...
Le monde du travail est en pleine mutation, porté par des avancées technologiques rapides, des changements environnementaux majeurs et...
La gestion hôtelière a profondément évolué ces dernières années. Entre la montée en puissance des plateformes de réservation en ligne, l’explosion...
C’est un acronyme qui revient régulièrement dans l’actualité, il bien connu du monde de la finance et des fans...
A 23 ans, Marjolaine Pasquier réalise enfin son rêve d’enfance : être bergère et garder des moutons. « J’ai pourtant...
Dans le monde professionnel, il existe un moment clé auquel beaucoup de salariés pensent mais que peu osent réellement...
Publier une annonce légale, c’est un peu comme naviguer dans un labyrinthe administratif : un faux pas, et vous risquez...
Les longues plages qui bordent le golfe de Gascogne ne sont pas réputées pour être les plus paisibles du...
Une Passion, un Métier est une série-documentaire sur quatre anciens métiers : le maréchal-ferrant, le vitrailliste, l’imagier (Imagerie d’Epinal)...
Les stars des télé-crochets, parfois ce sont eux. Eux, ce sont les profs et les jurés de ces émissions....
Créée en 2010, notre entreprise se charge d’intervenir rapidement dans les chantiers difficiles d’accès. Professionnels, syndics de copropriétés, collectivités,...
Au fil des années, le métier d’architecte attire de plus en plus la convoitise des jeunes. Il offre plusieurs...
« Educatrice de jeunes enfants » / Chargée d’accompagner les enfants dans leur développemnt affectif, psychologique, psychomoteur et intellectuel, l’éducatrice de...
Découvrez les métiers en Transport-Logistique, « de la commande à la livraison » : conducteur-livreur, cariste, conducteur de marchandises, agent de...
L’ambition de ce film est multiple : comprendre les motivations des jeunes beurs qui ont choisi de faire ce...
Forains, gérants de campings ou de parcs d’attractions : la période estivale assurera l’essentiel de leur chiffre d’affaires annuel....
Quand les élèves sont en décrochage scolaire et présentent des problèmes de comportement au collège, Xavier le médiateur leur...
Chasseurs d’images et de scoops, ils étaient réputés sans foi ni loi. Pascal Rostain et Bruno Mouron n’hésitaient pas...
Sans commentaires, de manière sobre et précise, François Chilowicz filme le quotidien de trois femmes qui exercent, en Moselle, le...
