Documentaire

Serrurier est un métier qui englobe certaines activités liées à la sécurité et la construction métallique, en particulier les serrures et les clés. Il s’occupe aussi du blindage des bâtis de portes et fenêtres et du montage/démontage des éléments construits en atelier ou des charpentes. Il intervient en dépannage sur tous les incidents liés aux portes et serrures. En cas de soucis dans les Hauts-de-Seine, faites appel à unpour tous types d’interventions.