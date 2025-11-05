Les cheveux, la cible numéro une pour rester jeune
À l’été 2025, deux scandales impliquant les collections de Prada, grande maison de couture et de mode, et d’Adidas,...
Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...
Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon
En mode bifurcation est une programmation pour repenser notre rapport au vêtement, de sa fabrication à sa fin de...
Depuis la nuit des temps, les pierres précieuses et semi-précieuses ont fasciné l’humanité. Bien plus que de simples ornements,...
On dit que la belle saison est le moment idéal pour montrer ses jambes, et si c’était faux ?...
Quelque-part au bout du monde, en Bretagne, sur la « côte des légendes » dans son ermitage de pierre, face au...
Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent. Réalisation : Emilie Lefèvre Chaîne : M6 Émission...
Pour séduire les clientes, les grandes marques de lingerie rivalisent de créativité. Dentelles, fourrure, plumes : les stylistes n’ont...
L’Abaya, symbole de grâce et d’élégance dans le monde oriental, a depuis longtemps conquis le cœur des hommes occidentaux...
Visite privée des Ateliers de fabrication de cet empire de la maroquinerie qui est aussi devenu un symbole du...
Lyon, juin 2024 – Selon l’Institut Français de la Mode, le marché de la mode en France a réalisé...
Le qamis blanc est bien plus qu’un simple vêtement. C’est une expression de la foi, un symbole de modestie...
Quand un rêve d’enfant se transforme en passion d’adulte, il faut suivre Annick Roulet dans son atelier pour y...
Des barbes qui s’entretiennent comme des crinières de poneys, des moustaches soigneusement peignées… Bienvenue au championnat du poil !...
Face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources naturelles, de nombreuses industries redoublent d’efforts pour diminuer leur impact...
Diane a toujours souffert d’un grand complexe : elle n’a jamais aimé la forme de ses fesses. Une situation...
Reportage consacré aux nouvelles marques de prêt à porter qui connaissent un véritable succès. The Kooples, Sandro, Zadig &...
Portrait d’Olivier Rousteing à l’occasion du défilé haute couture de Balmain à la fashion week parisienne. Un documentaire de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site