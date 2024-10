Documentaire



Comment le surdoué Olivier Rousteing, 28 ans, réinvente les fondamentaux de la mythique maison Balmain. Une visite des coulisses survoltées d’avant-défilé, signée Loïc Prigent.

1945. Pierre Balmain crée sa maison et réenchante la France d’après-guerre sur le thème « Paris est une fête ! ». Chic et extravagance. Aujourd’hui, son digne héritier, Olivier Rousteing, surdoué de 28 ans, règne sur les collections, avec un leitmotiv, « éblouir » malgré les crises, pour de ferventes adeptes dont sa muse Rihanna. Cuir, raphia, rotin, plastique : le magicien crée, en tours et détours de mains, des robes du soir aux bustes surélevés pour femmes à la silhouette conquérante. Pulls en fourrure, fourreau en cordage, recolorié au feutre jaune pendant trois jours : entre passementerie et copiés-collés tendance, la ligne Balmain triomphe toujours, même si Constance Jablonsky, top en vogue, s’évanouit, le corps (un peu trop) serré par une de ses ceintures.

Un film de Loïc Prigent

