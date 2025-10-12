Accessible, séduisante et omniprésente dans les enseignes de mode rapide, la lingerie à prix réduit séduit par son apparente...
Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...
La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...
Nos conseils pour personnaliser vos chaussures et accessoires, pour un style unique Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...
Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...
La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...
Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...
Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...
Un focus sur la fameuse basket à talons ! Réalisateur : Barbara Bernard
L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...
Pauline, véritable fashionista à la pointe de la mode, se tient informée des dernières tendances. Ce qu’elle aime par-dessus...
Près de soixante ans après sa première commercialisation, retour sur l’histoire de la sandale Birkenstock, qui a conquis le...
Les jeans délavés, omniprésents dans les collections des grandes marques, sont souvent fabriqués en Turquie par des ouvriers exposés...
Ouvriers, punk, fashionista… les Dr. Martens ont fait du chemin depuis leur création.
Explorez l’univers du tatouage au cœur du Salon International du Tatouage à Paris, où différentes techniques transforment les corps...
Dans un monde où la mode évolue sans cesse, les bijoux en pierre naturelle s’imposent comme des incontournables, mêlant...
Très tendance, la customisation de vêtements s’inscrit dans le développement que connaissent depuis quelques années les activités créatives manuelles....
Défilé Métiers d’Art au Ritz et Machines à coudre. Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble...
Les magasins d’usine affichent des réductions jusqu’à 80% tout au long de l’année. On connait les centres de déstockages,...
