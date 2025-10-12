Ressources Dans la même catégorie

Article Acheter moins, choisir mieux : la nouvelle équation de la lingerie Accessible, séduisante et omniprésente dans les enseignes de mode rapide, la lingerie à prix réduit séduit par son apparente...

Documentaire Des habits et des codes – La mode, un style de vie Comment nos vêtements nous déterminent-ils aux yeux des autres ? De Paris à Londres, ce documentaire en deux parties donne la...

Article Fast fashion : la fin d’un modèle ? La fast fashion, ce phénomène planétaire qui a bouleversé notre manière de consommer les vêtements, semble aujourd’hui atteindre un...

Documentaire Customiser chaussures, lunettes et sacs à main Nos conseils pour personnaliser vos chaussures et accessoires, pour un style unique Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Conférence Quelles nouvelles façons de produire et de consommer le vêtement ? Depuis l’effondrement tragique du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh le 24 avril 2013, des initiatives fleurissent dans le...

Documentaire Talons, les astuces pour ne pas être ridicule Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...

Article Fast fashion : la France se heurte au mur de Bruxelles La proposition de loi « fast fashion » devait incarner le volontarisme français. Votée à l’unanimité, elle fut présentée...

Article Élégantes et responsables : pourquoi craquer pour une montre en bois ? Le parfum délicat du bois poli effleure la peau, subtil et rassurant, à chaque mouvement du poignet. Sur la...

Documentaire Au coeur des usines de vêtements au Bangladesh Nous consommons de plus en plus mais à des prix de plus en plus bas. Nous avons enquêté sur...

Documentaire Faut-il craquer pour les baskets compensées ? Un focus sur la fameuse basket à talons ! Réalisateur : Barbara Bernard

Article L’obsidienne dorée et la Labradorite L’obsidienne dorée et la labradorite sont deux pierres qui fascinent autant par leur éclat que par les vertus qui...

Documentaire Elles s’habillent comme des stars pour quelques euros Pauline, véritable fashionista à la pointe de la mode, se tient informée des dernières tendances. Ce qu’elle aime par-dessus...

Documentaire Birkenstock : la sandale qui a conquis le monde Près de soixante ans après sa première commercialisation, retour sur l’histoire de la sandale Birkenstock, qui a conquis le...

Documentaire Ces jeans toxiques qui viennent de Turquie Les jeans délavés, omniprésents dans les collections des grandes marques, sont souvent fabriqués en Turquie par des ouvriers exposés...

Documentaire Dr. Martens Ouvriers, punk, fashionista… les Dr. Martens ont fait du chemin depuis leur création.

Documentaire Tatouages à gogo, dans les backstages du salon du tatouage à Paris Explorez l’univers du tatouage au cœur du Salon International du Tatouage à Paris, où différentes techniques transforment les corps...

Article Les meilleures boutiques de bijoux en pierre Dans un monde où la mode évolue sans cesse, les bijoux en pierre naturelle s’imposent comme des incontournables, mêlant...

Article La customisation au service de l’originalité Très tendance, la customisation de vêtements s’inscrit dans le développement que connaissent depuis quelques années les activités créatives manuelles....

Documentaire Jean-Paul Gaultier : les doigts de fée de la couture Défilé Métiers d’Art au Ritz et Machines à coudre. Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble...