Documentaire

Corset, guêpière, porte-jarretelle, soutien-gorge, ou encore culotte… Depuis l’Antiquité, la femme porte des sous-vêtements.

Confortables et fonctionnels ou véritables objets de séduction, les dessous féminins sont des petits vêtements à part. Ils en disent long sur l’intimité des femmes et leur rapport avec leurs propres corps.

Quatre professionnels de la lingerie française nous ouvrent les portes de ce monde délicat et fascinant.

Tiré du documentaire : « Les reines de la lingerie »

Réalisation : Elise Casta-Verchère

