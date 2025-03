Documentaire

L’accessoire ultime de ce début d’année ? Le tatouage ! Stars, top models, sportifs, dans tous les milieux, des quartiers populaires, jusqu’aux avenues huppées de capitale, et quelque soit l’âge, il s’arbore fièrement. Il sort de l’ombre, des milieux mal famés et se détache des stéréotypes. Le tatoué n’est plus le motard aux gros bras. Il est cadre, commerçant, libraire. Le tatouage touche les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Le tattoo ne serait plus un tabou, il serait devenu un bijou! Comment expliquer cette banalisation du tatouage? Effet de mode passager ou phénomène ancré dans la société? Provocation ou affirmation de soi: quelles sont les motivations des tatoués? Quels sont les dessous d’un monde où il n’existe pas de véritable surveillance en matière d’hygiène? Faute de formations, vers qui se tourner pour se faire tatouer en toute sécurité? Quels sont les risques d’une telle mode? Nous sommes allés à la rencontre des tatoués et futurs tatoués, tatoueurs et futurs tatoueurs mais aussi des victimes de cette mode indélébile. Un documentaire de Cressent Benoit.