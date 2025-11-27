Fini les ballerines, les filles se remettent aux talons et ce phenomène n’est pas pret de s’arreter. A seulement 13 ans, porter des talons fait partie du quotidien de Crystal…
Les hommes font de plus en plus attention à leur image. Ils vont en institut, se font masser, épiler...
Un mariage c’est avant tout la robe de mariée : des robes de princesses et des prix qui flambent...
Qui n’a jamais envié les Brésiliennes, leurs corps parfait et leur chevelure de déesse ? Tour d’horizon des astuces...
Elles veulent ressembler à leurs idôles tout en économisant leur argent. Un documentaire de Emilie Lefèvre
Après Rihanna, Renée Zellweger ou encore Michelle Williams la coupe garçonne est désormais à la mode. Aujourd’hui un grand...
Comment changer la couleur et la longueur de vos cheveux 3 fois dans la même journée sans aller chez...
Du mal à gambader haut perchée ? Pas de problème, rendez-vous à la Talons Academy. Ici ont peut prendre...
Marre des instituts de beauté overbookés et des rendez-vous qu’il faut prendre des jours à l’avance? La solution :...
Tenue traditionnelle marocaine composée de 3 pièces (un pantalon, une chemise et un gilet), le jabador peut être porté...
49 pays, mais seulement une place au sommet du podium. Ils sont plus de 800 coiffeurs a participer à...
“Derrière chaque grande femme, il y a une gouine.” À 28 ans, elle peut déjà se vanter d’avoir habillé...
On a tous été confrontés à ce moment où, en pleine journée bien remplie, on cherche désespérément un stylo,...
Le marché de la friperie en ligne a commencé à se développer petit à petit depuis quelques années maintenant....
Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...
Tu vois ce moment où tu découvres un truc et tu te dis : « Ok, c’est bizarre… mais j’adore »...
Pour comprendre tout l’intérêt du maillot de bain menstruel, il faut revenir quelques années en arrière. Le documentaire choc “Tampon,...
Pas facile de trouver des vêtements à sa taille quand on fait du 48 ! Comment s’y prendre pour...
Hommage à Thierry Mugler disparu à l’âge de 73 ans. Au début des années 1980, quatre jeunes trublions décoincent...
Pour les fêtes, trouver la robe qui conviendra le mieux à votre morphologie ! Un reportage de Barbara Bernard....
On la voit partout, dans la rue, dans les boutiques, sur nos fils de réseaux sociaux. La veste dite...
