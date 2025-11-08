Ressources Dans la même catégorie

Podcast John Galliano, le naufrage d’un génie En 1960, à Gibraltar, un enfant rêveur voit le jour. De la danse à la mode, il se forge...

Documentaire Sonia Rykiel : la révolution en tricot Portrait de Sonia Rykiel, enfant rousse insoumise devenue icône de Mai 68 : pulls-manifestes, coutures retournées, liberté du corps,...

Conférence Le vrai prix de la mode responsable Avec Juliette, Adélaïde, Fanny et Anais, nous avons parlé de production éthique et de matières éco-responsables. Nous avons discuté...

Documentaire Les cheveux blancs s’assument-ils totalement ? Les cheveux, la cible numéro une pour rester jeune

Podcast Pourquoi la mode s’approprie les traditions et savoir-faire locaux ? À l’été 2025, deux scandales impliquant les collections de Prada, grande maison de couture et de mode, et d’Adidas,...

Article Comment choisir une montre qui correspond à votre style personnel Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...

Documentaire Sourcil dans tous ces états Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon

Documentaire Bikini au Brésil : bon marché vs haute couture ! Au Brésil, le business du bikini explose. Entre modèles bon marché des vendeurs de plage et maillots de luxe...

Documentaire Une pincée de poivre et sel dans vos cheveux Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...

Article Comment s’habiller quand on est petite ? S’habiller en tenant compte de sa morphologie peut grandement contribuer à mettre en valeur sa silhouette. Quand on est...

Documentaire Franck Sorbier Bourré de talent et d’imagination, le grand couturier Franck Sorbier saisit l’air du temps et le retranscrit dans ses...

Documentaire L’authentique Panama Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...

Article Les bracelets à charms italiens : de petits symboles au grand sens Les bijoux ont toujours eu le pouvoir de raconter des histoires. Derrière chaque pierre, chaque motif ou chaque lien...

Article S’habiller comme les Peaky Blinders Peaky Blinders, la série télévisée britannique de romans policiers historiques immensément appréciée, en est à son sixième et dernier...

Documentaire Primark à l’attaque du low cost Ce matin-là, dans un grand centre commercial de la région Parisienne, une scène surréaliste va bousculer le quotidien de...

Documentaire Khôl : l’arme séduction orientale Vous avez de beaux yeux et vous voulez que ça se voit ? Le khôl vous permet d’agrandir votre...

Documentaire Baptiste Giabiconi, la star de la fashion week Il défile avec sa grosse fusée au Grand Palais pour Chanel.