En 1960, à Gibraltar, un enfant rêveur voit le jour. De la danse à la mode, il se forge...
Portrait de Sonia Rykiel, enfant rousse insoumise devenue icône de Mai 68 : pulls-manifestes, coutures retournées, liberté du corps,...
Avec Juliette, Adélaïde, Fanny et Anais, nous avons parlé de production éthique et de matières éco-responsables. Nous avons discuté...
Michel Basquiat, Kurt Cobain, René Magritte… Vous avez forcément déjà vu les œuvres de ces artistes sur des t-shirts,...
Les cheveux, la cible numéro une pour rester jeune
À l’été 2025, deux scandales impliquant les collections de Prada, grande maison de couture et de mode, et d’Adidas,...
Trouver une montre qui reflète vraiment votre style, c’est marier esthétique, durabilité et identité propre. Ce choix ne relève...
Les sourcils bijoux, un accessoire au poil ! Réalisateur : Carole Patrigeon
Au Brésil, le business du bikini explose. Entre modèles bon marché des vendeurs de plage et maillots de luxe...
Longtemps méprisés, voire raillés, les cheveux poivre et sel redeviennent tendance. Les hommes ne veulent plus se teindre les...
S’habiller en tenant compte de sa morphologie peut grandement contribuer à mettre en valeur sa silhouette. Quand on est...
Les bijoux recyclés de Fifi la Ferraille
Bourré de talent et d’imagination, le grand couturier Franck Sorbier saisit l’air du temps et le retranscrit dans ses...
Le panama est connu dans le monde entier. On sait peu de choses sur ses origines et sur l’art...
Les bijoux ont toujours eu le pouvoir de raconter des histoires. Derrière chaque pierre, chaque motif ou chaque lien...
Peaky Blinders, la série télévisée britannique de romans policiers historiques immensément appréciée, en est à son sixième et dernier...
Ce matin-là, dans un grand centre commercial de la région Parisienne, une scène surréaliste va bousculer le quotidien de...
Vous avez de beaux yeux et vous voulez que ça se voit ? Le khôl vous permet d’agrandir votre...
Il défile avec sa grosse fusée au Grand Palais pour Chanel.
L’huile de ricin, un élixir naturel aux nombreuses vertus, est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales et...
