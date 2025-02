Documentaire

La découverte d’un pays, d’une culture…par son biais le plus intime…Aurélie et Laurent, voyageurs passionnés ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Ils sont bien amoureux et ont envie de se dire « oui » mais ils ne savent pas comment. Ils décident alors de partir à la découverte des mariages du monde pour voir comment les gens se disent « oui » aux quatre coins de la terre. Les mariages, moments de fête très visuels, colorés et vivants, sont des concentrés de culture, de traditions et de rites. Quelle meilleure occasion qu’unmariage pour découvrir un pays, son histoire, sa religion et ses tendances actuelles ?

Réalisateur : Laurent Granier

Sébastien Oberlé