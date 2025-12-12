Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ronaldo R9 Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il...

Podcast Elle a gravi les 14 sommets de 8000m Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...

Article Top 6 : ces gardiens qui n’ont pas réussi à s’imposer au PSG Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans...

Article Wilson : une marque incontournable pour les raquettes de qualité Pour ceux qui souhaitent s’équiper avec ce qui se fait de mieux, découvrez les produits Wilson sur Esprit Padel...

Documentaire La lutte à la Sénégalaise ! La lutte Sénégalaise c’est pas pour les faibles

Documentaire Ils se lancent dans la course extrême du Mud Day Quand votre banquier prend son pied à se rouler dans la boue

Documentaire Fausse bonne idée : monter le plus haut sommet du Vietnam en deux jours En 2009, Paul et son frère visitent le Vietnam pendant quelques semaines, en espérant passer un séjour dans le...

Article Contrôle des niveaux d’œstrogènes : le rôle des inhibiteurs d’aromatase Dans le domaine de la musculation et de l’amélioration des performances, le contrôle des hormones est crucial pour maintenir...

Documentaire Olivier Folcke traverse la Manche à la nage Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...

Documentaire Je fais le même sport que mes enfants Se mettre ou se remettre au sport sur le tard… pourquoi pas ? Pour se motiver, certains parents ont...

Documentaire Colombia Connection En février 2013, l’équipe Colombia lance sa saison sur le Tour Méditerranéen. C’est la première étape d’une longue préparation...

Documentaire Wingsuit : un des sports les plus extrêmes Souvent décrit comme l’un des sports les plus dangereux au monde, derrière les sensations fortes se cachent des sportifs...

Documentaire Jimmy Vicaut \r

Jimmy Vicaut, né le 27 février 1992 à Bondy, est un athlète français spécialiste des épreuves de sprint. Depuis...

Documentaire Tough Mudder : la course la plus folle des US Aux Etats-Unis, depuis 5 ans, la « Tough Mudder », une course à pied née dans le cerveau de...

Documentaire Rim Ridane A 18 ans, Rim Ridane subit un traumatisme crânien. Ses médecins sont catégoriques, la jeune femme doit arrêter le...

Article Comment calculer sa fréquence cardiaque maximale ? La fréquence cardiaque maximale (FCM) est un indicateur essentiel pour les sportifs et les personnes souhaitant surveiller leur condition...

Article Top 7 des sports les plus efficaces pour brûler des calories Lorsqu’il s’agit de perdre du poids ou de tonifier son corps, l’un des premiers réflexes consiste à chercher quelles...

Documentaire Tendance : Les séniors se mettent à la musculation ! Brigitte, 62 ans veut rester en forme et pour cela elle se rend plusieurs fois par semaine dans une...