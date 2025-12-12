Sept ans après, la fin brutale de sa carrière de joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde et champion d’Europe, se lance un nouveau défi : devenir entraîneur. Vincent Alix et Jean-Marie Goussard ont suivi Zinédine Zidane pendant un an, au coeur de sa préparation. Un documentaire aux instants rares, intenses et étonnants, où l’on découvre un Zidane méconnu, qui a pris sa vie professionnelle en main.