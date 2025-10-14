C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très célèbre à son époque. Un souvenir qu’une famille francilienne ravive aujourd’hui en ouvrant le château de l’artiste au public.
Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...
Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend...
POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France29 septembre – 11 octobre 2025poctb.fr Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur...
Michael Lucken, historien de l’art et professeur d’études japonaises à l’Inalco, évoque le style de Foujita au cours des...
Situé entre la fin de l’impressionnisme et le mouvement nabi, dont il est l’un des principaux membres, Pierre Bonnard...
Vers 1900 apparut l’idée qu’autour d’Altdorfer avaient existé, au sud-est de l’Allemagne, des artistes de même tendance regroupés sous...
Frida Kahlo a vécu, en plus d’une enfance difficile rythmée par sa santé fragile, un terrible accident. Profondément marquée,...
Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....
A Etretat, Monet a peint plus de 80 toiles. Mais le lieu n’est accessible qu’à marée basse et la...
Au cœur de la Première Guerre mondiale, alors que les obus éventrent les tranchées et que le vacarme des...
Jamy a transformé le camion en atelier d’artiste : il veut devenir peintre ! Pour aider son compagnon de...
Synonyme d’abstraction, le nom de Piet Mondrian évoque ce motif géométrique composé de rectangles colorés et maintes fois répétés....
L’artiste peintre gabonais, Georges Mbourou, a mis en œuvre une initiative exemplaire : il a parcouru les 9 provinces...
Comment l’œuvre de Bazille nous est-elle parvenue malgré la mort précoce du peintre ? Avec quels artistes était-il lié...
Découvrez Auvers-sur-Oise, dernier lieu de villégiature pour Vincent Van Gogh où il y peint près d’une toile par jour....
Peintre riche d’une oeuvre de plus de mille toiles, Nicolas de Staël (1913-1955) a tout sacrifié à son art,...
Pionnier du retour au figuratif dans les années 80, le peintre Gérard Garouste évoque son univers et son parcours,...
Entre 1930 et 1940, le peintre juif Marc Chagall (1887-1985) exprime à travers ses peintures son inquiétude face aux...
Dans cette métropole aux allures de village, laissez vous portez par le charme de cette nouvelle balade au coeur...
Jan Matsys, né en 1509 à Anvers et mort en 1575 dans la même ville, était un peintre flamand....
