Peintre français à la personnalité trouble, relégué dans l’ombre durant des siècles, Georges de La Tour (1593-1652) a eu à coeur de représenter les oubliés de son temps. En marge d’une exposition au musée Jacquemart-André, ce documentaire éclaire le chemin d’un artiste aussi illustre qu’énigmatique.

De lui, on ne sait à peu près rien. Si ce n’est qu’il fut, d’après certains, un homme cruel et cupide. Pourtant, Georges de La Tour, né en Lorraine à la fin du XVIe siècle, a su transcrire les tourments intérieurs de ses contemporains avec une justesse bouleversante. Célébré de son vivant puis oublié après sa mort, le peintre se distingue d’abord par une quête absolue de réalisme. Paysans miséreux, vieillards amers ou musiciens sans le sou, ses personnages, arrachés à la marge, racontent un monde absent des grandes toiles de l’époque. Avec La Tour, point de paysage, aucun ciel ni horizon lointain. Seules restent des figures aux expressions cruelles et crispées, dramatisées par des plans serrés et des clairs-obscurs qui s’inscrivent dans la révolution picturale initiée par le Caravage. L’artiste donnera ensuite de nouvelles directions à son travail, plus intime, délaissant le réalisme pour explorer les thèmes de la mort et du destin, de la souffrance et de la pénitence. Derrière son œuvre demeure une ambiguïté fascinante : que voyons-nous vraiment dans ses tableaux, souvent terribles pour ses personnages ? L’âpreté de la condition humaine ou une méditation spirituelle ?

Épuré, reprenant les codes du peintre, ce documentaire, qui explore les détails de ses toiles, recompose la vie semée d’ombres de l’artiste, entre sa Lorraine natale et son mystérieux séjour à Paris, au service de Louis XIII. Retraçant sa lente transformation plastique et spirituelle, le film se concentre également sur la redécouverte de son œuvre, il y a moins d’un siècle. Dans la France des années 1930, secouée par les avant-gardes, La Tour apparaît comme une réponse rassurante : un retour au réel, aux figures populaires, à une peinture accessible, suscitant un sentiment d’immédiate proximité. À tel point que celle-ci s’est échappée des musées pour conquérir l’imaginaire collectif. Depuis la renaissance du peintre, publicités, puzzles et autres calendriers de La Poste reproduisent ses tableaux, qui ne cessent, encore aujourd’hui, de tendre un miroir à l’humanité.

