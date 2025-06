Documentaire

Les femmes du WKKK (Women’s Ku Klux Klan) adoptaient un programme politique similaire à celui du Klan, intégrant les mêmes idéaux, le nationalisme, la morale traditionnelle et l’intolérance religieuse dans leur quotidien. Cependant, leur approche se distinguait par des stratégies essentiellement non violentes. Bien que la majorité des femmes se concentraient sur les aspects moraux, civiques et éducatifs du Klan, elles étaient également fortement engagées dans des questions liées à la race, la classe, l’ethnicité, le genre et la religion.