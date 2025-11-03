Ce requin, classé comme espèce vulnérable, a encore de nombreux secrets. Plutôt difficile à capturer, il se trouve généralement dans les eaux froides.
Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...
« Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Dans ce bout de forêt du Congo central, Amandine Renaud a créé un refuge, un centre de réhabilitation pour...
Ces fauves engloutissent des côtes de boeuf au petit déj’
La durée de vie des abeilles varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, dont leur rôle au sein de...
Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
Depuis plus de 200 millions d’années, le crocodile continue de fasciner et d’effrayer. Vénéré en Égypte ancienne comme le...
Si les zoos continuent d’attirer un public nombreux, ils sont régulièrement sous le feu des critiques depuis plusieurs années,...
Des découvertes récentes en éthologie ont permis d’établir que des centaines d’espèces animales utilisent des outils. Les corbeaux de...
Presque tous les mammifères d’Australie sont des marsupiaux. Isolées pendant plusieurs millions d’années, ces espèces uniques au monde n’ont...
La civelle, ou pibale, l’alevin de l’anguille, est très prisée, car les gastronomes l’achètent à prix d’or. Il y...
Au début du printemps, la louve du couple dominant donne naissance à des petits. Les nouveaux-nés restent au chaud...
À chaque fois, c’est la même chose au parc de Yellowstone…
Ce film nous fait pénétrer dans le monde fascinant des libellules. Nous découvrons les formes et les couleurs extraordinaires...
Nous sommes toujours plus nombreux, en Suisse, à confier la dépouille de notre animal de compagnie à un crematorium...
Le pachyderme a été officiellement reconnu comme une espèce invasive en Colombie en mars 2022, ce qui permet de...
Ce clan est composé de deux lionnes adultes et huit petits, qu’elles initient à la chasse.
D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site