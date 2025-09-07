Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Machli, la tigresse qui règne sur le fort de Ranthambore Avec 4 estomacs à nourrir, il lui faut parfois prendre des risques pour assurer la survie de sa progéniture.

Documentaire Le mystère des dragons à plumes | Les Mondes Perdus À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...

Documentaire L’étonnante technique de combat du neoclinus blanchardi La mâchoire de ce poisson s’étire pour faire quatre fois sa taille au repos. Plus la mâchoire est grande,...

Documentaire Le Boxer Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...

Documentaire Un guépard apprend à ses petits comment chasser Nzuri pourrait s’attaquer à une gazelle de Thomson, mais elle choisit finalement une autre proie tout aussi véloce.

Documentaire L’alligator, bâtisseur des étangs des Everglades L’alligator ne se contente pas d’habiter un étang, il le déblaie, l’agrandit si besoin et entretient ses fondations.

Conférence La vulnérabilité face au loup Cette conférence filmée a été imaginée dans le cadre du retour sur les diagnostics de vulnérabilité effectués dans le...

Documentaire Cette chouette parfume son terrier avec des excréments Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...

Documentaire La marmotte à Vancouver Andrew Bryant a mené une lutte sans merci, pendant plus de dix ans, pour la protection de la marmotte...

Conférence Le retour de Moby Dick François Sarano nous présente son dernier ouvrage, véritable aventure qui invite chacun d’entre nous à plonger au milieu d’un...

Conférence L’origine et l’essor des fourmis Depuis des débuts modestes il y a environ 120 millions d’années, les fourmis se sont largement diversifiées jusqu’à devenir...

Documentaire Les animaux sauvages d’Europe – Le gypaete barbu Le gypaète barbu est un rapace fascinant, également connu sous le nom de « casseur d’os » en raison de son...

Documentaire Un plongeur se fait mordre à la tête par un requin En pêchant dans les îles Abacos, ce plongeur est devenu la proie d’un requin. Son ami, qui pêchait à...

Documentaire Une visite très privée des félins de Thoiry Une immersion dans le quotidien des félins d’un parc animalier

Documentaire Le requin des Galapagos, terreur des phoques moines d’Hawaï Chez cette espèce, les mâles et les femelles ne fréquentent pas les mêmes zones. Il leur est donc parfois...

Documentaire Le dogue allemand ou le grand danois Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le dogue allemand (Deutsche Dogge) est une race...

Documentaire Les stars gaga de leurs compagnons à 4 pattes Les relations entre peoples et animaux domestiques ont toujours été fusionnelles et passionnelles ! Toutes les stars d’Hollywood et...

Documentaire Patagonie : le paradis des pumas Nous avons filmé un groupe de Français partis en Patagonie pour observer l’un des félins les plus puissants du...

Conférence Et si j’étais une fourmi… Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématicienne, les fourmis ont un génie multiple. Comment perçoivent-elles le monde...