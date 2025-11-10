Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le plus petit chien du monde prend son bain La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...

Documentaire Ce ptérosaure était aussi grand qu’un avion Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....

Documentaire L’improbable amitié entre un jaguar et un chien Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils se prennent...

Documentaire Baston chez les guêpiers carmin Les guêpiers carmin doivent affronter des fortes chaleurs. Pour faire face, ces oiseaux creusent des nids impressionnants allant jusqu’à...

Documentaire La langue du pangolin est immense Cette femelle affamée est partie à la chasse aux fourmis. Par chance, le sol est détrempé, ce qui va...

Conférence Requins en danger Depuis LES DENTS DE LA MER, les requins cristallisent nos peurs les plus profondes. Pourtant, la plupart d’entre eux...

Documentaire Un buffle redoutable envoie valser une lionne Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...

Documentaire Les jeunes otaries, proies faciles du grand requin blanc Sur la pointe sud de l’Afrique du Sud, les jeunes otaries doivent apprendre à nager sur le terrain de...

Documentaire L’Epagneul Breton, le chien de chasse dans les marais L’Epagneul Breton : Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux...

Documentaire La patrouille des ours polaires au Groenland À Ittoqqortoormiit, sur la côte est du Groenland, le changement climatique est une menace pour les ours polaires. À mesure...

Documentaire Carcharodontosaure : le dinosaure prédateur carnivore Le carcharodontosaure est un mastodonte terrestre plus grand que le tyrannosaure. Il fait 7 tonnes et plus de 13m.

Documentaire Les animaux les plus dangereux du monde Cette liste d’animaux venimeux recense les espèces animales généralement considérées comme les plus dangereuses du fait du venin qu’ils...

Documentaire L’ours dansant des Montagnes Rocheuses Dans les Montagnes Rocheuses, les ours ont une technique bien particulière pour se gratter le dos : ils se...

Documentaire Les secrets des photographes animaliers – L’hiver et le printemps Des photographes confient les astuces qui leur permettent d’approcher au fil des saisons la mésange, le gypaète barbu, le...

Documentaire Chasseurs de pythons – Dangeureuse Australie Nos chasseurs de pythons, Greg Graziani, Shawn Heflick et Michael Cole, partent en mission aux quatre coins de la...

Documentaire Chasseurs de venin – Remèdes cachés Dans les forêts humides du Costa Rica, Donald Schultz fait des prélèvements sur des serpents et sur un paresseux...

Documentaire Connaissez-vous vraiment les abeilles ? La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un impact catastrophique sur l’agriculture mondiale : il diminuerait...

Documentaire Quand les requins attaquent Mieux que la fiction, découvrez les histoires de véritables attaques de requins. Surfeur, plongeur, ou simple nageur, ils se...

Documentaire La légende des aigles C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre deux aigles pêcheurs : celle de Roï, dernier aigle pêcheur de France en liberté,...