Documentaire

La truffe est un champignon très apprécié pour son goût unique et raffiné. Elle est principalement cultivée dans la région du Périgord, en France, où elle est considérée comme une fierté locale. La truffe noire du Périgord est particulièrement réputée pour sa qualité exceptionnelle. On peut l’utiliser pour aromatiser des plats de viande, de poisson et de légumes, et pour confectionner des sauces.