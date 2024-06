Documentaire



Gordon Ramsay fait la rencontre de Paul et goûte la célèbre tarte des Keys, pour laquelle il ne faut pas se fier à l’apparence. Ce dessert emblématique incarne à lui seul l’esprit ensoleillé et rafraîchissant de cette région des États-Unis. Son histoire captivante remonte à plusieurs décennies, mêlant traditions locales et influences internationales.

La tarte au citron vert de Floride trouve ses racines dans les agrumes qui abondent dans les vergers ensoleillés de la région. Les citrons verts de Floride sont réputés pour leur saveur vive et acidulée, qui apporte une fraîcheur incomparable aux desserts. C’est cette particularité qui a inspiré les pâtissiers locaux à créer une recette unique et mémorable.

L’histoire raconte que la recette originelle aurait été introduite par des immigrants caribéens dans les années 1800. Ces derniers ont apporté avec eux leur tradition de cuisine à base de citron vert, qu’ils ont adaptée avec les ingrédients locaux disponibles en Floride. Ainsi, la tarte au citron vert de Floride est née de cette fusion entre les techniques de pâtisserie européennes et les saveurs tropicales des Caraïbes.