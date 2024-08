Documentaire



Cadeaux, mets raffinés : les fêtes de fin d’année sont toujours très attendues par les Français. C’est aussi une période faste pour le business… et les arnaques ! Sur les marchés de Noël, qui fleurissent dans toutes les villes de France, ambiance chalets enneigés et vin chaud : un régal pour les visiteurs et une aubaine pour les pickpockets aux aguets dans les allées, les forces de l’ordre traquent les voleurs à la tire mais aussi les commerçants peu scrupuleux. Car sur les stands, certains exposants écoulent caviar de contrebande, produits de qualité douteuse et jouets dangereux. Aujourd’hui, de plus en plus de consommateurs préfèrent Internet pour leurs achats ou leurs réservations de soirées. On peut y faire de bonnes affaires, mais attention aux pièges qui peuvent gâcher la fête… Un documentaire d’Alban Patural, Clément Dudouet.