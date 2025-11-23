Les mamies gâteau, c’est bien fini ! A la télévision, dans les fictions, les publicités, les magazines : les seniors s’affichent ! Ils sont drôles, parfois grinçants mais ne se prennent pas au sérieux. Pourquoi ces stars aux cheveux blancs ont-elles tant de succès ? La célébrité à 80 ans est-elle une cure de jouvence ? Nous avons rencontré des stars qui donnent envie de vieillir :  la chroniqueuse Claude Sarraute, la comédienne Lucienne Moreau.
Réalisateur : Cyril Chapuis