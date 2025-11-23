Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 2000 migrants par jour – Bienvenue à Lesbos Direction Lesbos, un paradis touristique en mer Egée qui s’est transformé en quelques mois en immense camp de réfugiés....

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire Australie : les dégâts écologiques causés par les incendies ! En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....

Documentaire No Go Zone – La vie à Tchernobyl Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...

Documentaire Mongolie, les nomades du Lac Gelé Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...

Documentaire Les dîners de l’Élysée La gastronomie française est une véritable langue diplomatique et les dîners de l’Élysée sont la meilleure façon de faire...

Article Les enfants dans la guerre Israël/Hamas Depuis un an, l’organisation terroriste palestinienne Hamas et l’armée israélienne s’affrontent dans la bande de Gaza. Depuis, des dizaines...

Documentaire Les grands projets québécois – Les mines du Québec Près de 90 % du sous-sol québécois est constitué de roches précambriennes du Bouclier canadien (au nord du fleuve...

Documentaire Corée du Nord : arme nucIéaire, terreur et propagande Chaque année, 5000 touristes occidentaux visitent la Corée du Nord. A la tête du pays, un homme d’Etat mystérieux...

Documentaire Produits neufs détruits, révélations sur les pratiques d’Amazon Enquête sur Amazon, l’un des leaders mondiaux du E-Commerce. Malgré son succès, la société est dans l’obligation de détruire...

Documentaire En Bolivie cette plante est reine La coca est une plante importante en Bolivie, mâchée par les Indiens depuis l’arrivée des Espagnols. Elle est cultivée...

Documentaire BOKO HARAM, terreur en Afrique Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit constamment sous la menace de Boko Haram, l’organisation...

Conférence De la crise à la chute Dans cette conférence, Aurélien BARRAU, astrophysicien au CNRS et docteur en philosophie, dresse le bilan de notre civilisation actuelle...

Documentaire Peut-on labéliser le patrimoine ? La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....

Documentaire Entre terre et mer – La vie à bord d’un voilier Vivre à bord d’un bateau, c’est le rêve de beaucoup de monde. Un rêve qui est devenu réalité pour...

Documentaire Soudan : la guerre oubliée Depuis le 15 avril 2023, la guerre au Soudan a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires...