Documentaire



À quelques kilomètres seulement des côtes de la Corée du Nord, les îles sud-coréennes de Yeonpyong et Baeknyeongdo vivent au rythme des tensions qui agitent les deux voisins. En janvier dernier, 60 obus avaient été tirés par le Nord, provoquant l’évacuation de Yeongpyong.

Ces îles vivent essentiellement de la pêche, une pratique rendue difficile dans une zone frontalière très surveillée. Chaque chalutier local doit composer avec les bâtiments militaires sud-coréens qu’ils croisent à chaque sortie. Une autre source de revenus est apparue ces dernières années. Des touristes viennent du continent pour visiter les quartiers récemment bombardés, et découvrent un territoire ultra militarisé, entre patrouilles régulières de soldats, bunkers et tours d’observation. Mais les habitants de ces îles vivent aussi avec des blessures plus anciennes que les récents bombardements. Dans les années 60 et 70, des pêcheurs locaux sont enlevés par la Corée du Nord, avant d’être finalement relâchés. Ils sont considérés à leur retour comme des traîtres, un stigmate que leurs familles portent encore aujourd’hui, et dont elles demandent réparation. En attendant une paix qui semble s’éloigner un peu plus chaque jour.