Documentaire



En 2018, pour Brut, CharlesVilla avait filmé des familles de Congolais qui risquaient leur vie en traversant le lac Albert pour trouver refuge en Ouganda. Ils fuyaient les violences des groupes armés dans leur pays, notamment celles du Codeco, une milice responsable de nombreuses exactions et de massacres sur des civils depuis plus de 20 ans dans la région de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo. Après avoir recueilli ces témoignages, il a décidé de partir quelques années plus tard dans la région voisine du Kivu pour documenter et essayer de comprendre cette violence des groupes armés. Il y avait interviewé le chef du groupe armé, et il avait aussi croisé des enfants soldats. Cette année, Charles Villa est retourné en Ituri, dans la ville de Bunia, pour revenir sur la problématique des enfants soldats qui concerne des milliers d’enfants en RDC, mais aussi pour montrer, 6 ans plus tard, dans quelles conditions vivent encore les Congolais qui ont fui ces violences en 2018, alors que des dizaines de milliers d’entre eux n’ont jamais pu rentrer chez eux et vivent depuis tout ce temps dans des camps de déplacés. Là-bas, il a rencontré Jean-Pierre, aujourd’hui professeur des écoles, qui a vécu l’enfer après avoir été enrôlé de force très jeune dans un groupe armé. 20 ans plus tard, il a accepté de raconter son histoire.