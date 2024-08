Documentaire



Avec l’écrivain insulaire, Lim Chul Woo, nous partons à la découverte de ces deux îles de beauté et de souffrance… Lim est né à Wando où il a expérimenté la proximité des îles avec le cosmos, soumises aux embruns et au tumulte des océans. Il nous emmène ensuite à Jeju qui se démarque par son histoire singulière. Nous y croisons les plongeuses et pêcheuses de poulpes qui reproduisent des gestes séculaires et tiennent plusieurs minutes en apnée.

Réalisateur : Jacques Debs