Documentaire

C’est la ville la plus libre et la plus capitaliste de Chine, la plus verticale du monde. Bienvenue à Hong Kong, la Manhattan de l’Asie ; celle qu’on appelle aussi la « Big lychee » avec ses 7 millions d’habitants répartis sur 1000 km² ; c’est une des villes les plus densément peuplées du monde, une ville qui, 13 ans après la rétrocession à la Chine reste un îlot de droit et de prospérité.

Alors quoi de neuf à HK ? C’est avec cette interrogation qu’Alexandra Leroux va explorer la ville en 24 heures. Pour commencer sa journée, elle se rend dans le quartier de Mangkok pour assister à une manifestation pour la libération du prix Nobel de la Paix, Liu Xiaobo.

Hong Kong n’est pas tout à fait la Chine et ce grâce à un principe : celui d’un pays, deux systèmes

inscrit dans sa mini constitution.

L’heure passe et la pollution enveloppe la ville d’un manteau blanc, mais heureusement la ville peut compter sur ses patrouilleurs anti-pollution ; au fil de la journée et de ses rencontres, Alexandra comprend pourquoi Hong Kong est la 3ᵉ puissance financière du monde ; une ville chère où l’on manque de place.

C’est une ville captivée par la compétitivité et l’argent. Pour le comprendre, il suffit de suivre

Alexandra dans sa rencontre avec « les hommes cages », les enfants disciplinés de l’école d’abacus, en passant par une séance de détente pour shopping addicts ; ou encore dans sa virée nocturne avec un prof superstar !

Réalisateur : Alexandra Leroux