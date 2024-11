Documentaire

Un grand bol d’air sur l’une des plages les plus sauvages de la Méditerrané qui s’étend sur plus de 4km. Entre terre et mer, découvrez les richesses de Gruissan, une petite commune d’à peine 5000 habitants située à l’est de l’Aude en Occitanie, près de Narbonne. Pêche, vigne, cuisine locale et activités maritimes, tout le monde est conquis à Gruissan.