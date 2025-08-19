Documentaire

La Latgale est une région balte très ancienne à l’Est de la Lettonie, partageant une frontière avec la Russie. Aujourd’hui européenne, elle a su rester sauvage et préserver son identité à travers les âges.

Les communautés qui vivent ici sont très attachées à la nature qui les entoure et aux modes de vie à l’ancienne. Pour nombre d’entre eux, l’âge d’or de leur nation se situe autour de l’an 1000. Cette époque moyenâgeuse les fascine pour son mode de vie et son système de valeurs organisé autour de la nature.

A tel point que les habitants, regroupés en confréries, organisent régulièrement des expéditions en forêt afin de revivre les sensations d’alors.

Documentaire : Traits d’Union – Lettonie, un poème de nature et d’eau

Réalisation : Alexandre Mostras

