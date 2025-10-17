Documentaire

Par son isolement et ses conditions climatiques extrêmes, l’Antarctique est un territoire hostile mais il est également le lieu d’opportunités uniques pour la recherche et un espace réservé à l’exploitation scientifique depuis le protocole de Madrid signé en 1991.

Ce film propose de découvrir le travail de quatre chercheuse et chercheurs parmi les scientifiques de disciplines variées venus mener leur projet de recherche sur le continent Antarctique : étude du comportement des animaux, observation des champs magnétiques terrestres, collecte et analyse de micrométéorites ou encore mesure du bilan de masse de surface des glaciers.