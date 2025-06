Documentaire

Les coureurs australiens du team GREEN EDGE sont tous unis par un esprit rebelle et la camaraderie. Le film nous plonge de façon immersive dans les coulisses de leurs exploits aux côtés du directeur sportif Neil Stephens. Des débuts exceptionnels marqués par les victoires de Simon Gerrans à Milan-San Remo – également porteur maillot jaune du Tour de France, de Mathew Hayman à Paris-Roubaix et du contre-la-monte par équipe au Tour de France. Mais aussi des doutes, des chutes et des blessures graves comme celle du jeune espoir colombien Esteban Chaves. 5 ans à l’intérieur de la première équipe professionnelle australienne : du recrutement aux victoires surprises, des facéties des coureurs aux larmes. De grands moments de sport avec des victoires de classiques et au Tour de France. L’anecdote cocasse du bus GREEN EDGE bloqué sur la ligne d’arrivée lors d’une étape du Tour de France en Corse ! Témoignage humain, fun et fraternel du sport de compétition. Un documentaire de Marcus Cobbledick, Dan Jones.