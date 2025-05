Documentaire

Dans ce deuxième épisode du documentaire sur le boxeur Cyril Léonet alias Aldo le gitan, StreetPress suit la préparation du quintuple champion de France pour le match de sa vie contre le champion olympique Tony Yoka.On en apprend plus sur Ahmed Otmane, coach d’Aldo et garagiste et sur Gilles Martin, qui a passé plusieurs années derrière les barreaux avant de se consacrer à Aldo et des jeunes en réinsertion. Un documentaire réalisé par Inès Belgacem et Matthieu Bidan.