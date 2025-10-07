Avec leurs spectaculaires oeuvres d’art éphémères, les plasticiens Christo et Jeanne-Claude avaient fait redécouvrir sous un nouveau jour de...
On pourrait dire que cet artiste est un inconnu à double titre : son nom ne correspond pas à...
La sculpture mobilière est un art ancestral qui trouve ses racines dans les premières manifestations esthétiques de l’humanité. Contrairement...
En 1972, Jean Crampilh-Broucaret exprime ses tourments en gravant, avec une précision hors-du-commun, 67 lignes de texte sur le...
Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...
Christian Coiffier, éco-anthropologue spécialiste des archipels océaniens, nous parlera de l’importance de l’identification de l’essence du bois. Catherine Lavier,...
Élevé dans le petit village anglais de Fillongley par des grands-parents antiquaires, Daniel Lismore transforme son corps et sa...
Sculptrice incontournable de la scène française, Anita Molinero convoque et transforme les résidus de la société industrielle : mousses,...
Portrait du sculpteur Donatello (1386-1466), précurseur de la Haute Renaissance qui influença considérablement l’art sculptural par sa façon novatrice...
René Julien représente une certaine sculpture à l’état brut, un mélange d’élégance et de douceur mais aussi de complexité...
Les Haïtiens d’Atis Rezistans n’ont jamais pu quitter leur pays, faute de visa. Pour la première fois en 20...
Yann Kersalé, sculpteur de lumières. Nous avons suivi Yann Kersalé dans la conception de son exposition « Sept Fois Plus...
Alberto Giacometti réalisa cette sculpture en bronze pour la Chase Manhattan Bank de New York mais elle n’y fut...
Il est considéré comme l’un des plus importants sculpteurs du 20ème Siècle.
Sylvie Ramu est une sculptrice qui vit dans un grand domaine vinicole à Essertines dans le canton de Genève...
Theo Jansen, un fou du vent nous fait découvrir ses incroyables machines dont il est l’inventeur, qui se meuvent...
Sculpteur et plongeur, le Britannique Jason deCaires Taylor a mixé ses passions et est devenu le spécialiste des œuvres...
Le sculpteur Stephan Balkenhol est une star de la scène artistique allemande. Pourtant, l’artiste a su garder les pieds...
« Nul pouvoir, un peu de savoir, beaucoup de saveurs » telles sont les paroles qui accompagnent, Olivier Taramarcaz....
Ma vie d’artiste a rejoint le sculpteur Jean-Marc de Pas dans l’atelier de Bois-Guilbert pour suivre toutes les étapes...
