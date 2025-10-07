Ressources Dans la même catégorie

Article Verrocchio : l’orfèvre inconnu On pourrait dire que cet artiste est un inconnu à double titre : son nom ne correspond pas à...

Conférence Sculpture mobilière La sculpture mobilière est un art ancestral qui trouve ses racines dans les premières manifestations esthétiques de l’humanité. Contrairement...

Documentaire Dans l’atelier de Christelle Perrier, héritière du Bleu d’Arras Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...

Documentaire Daniel Lismore, le créateur fashion en armure Élevé dans le petit village anglais de Fillongley par des grands-parents antiquaires, Daniel Lismore transforme son corps et sa...

Documentaire Donatello : génie de la Renaissance Portrait du sculpteur Donatello (1386-1466), précurseur de la Haute Renaissance qui influença considérablement l’art sculptural par sa façon novatrice...

Documentaire René Julien, le souffle du rêve René Julien représente une certaine sculpture à l’état brut, un mélange d’élégance et de douceur mais aussi de complexité...

Documentaire Haïti raconté par le collectif Atis Rezistans Les Haïtiens d’Atis Rezistans n’ont jamais pu quitter leur pays, faute de visa. Pour la première fois en 20...

Documentaire Yann Kersalé – Sculpteur Yann Kersalé, sculpteur de lumières. Nous avons suivi Yann Kersalé dans la conception de son exposition « Sept Fois Plus...

Documentaire L’homme qui marche de Giacometti Alberto Giacometti réalisa cette sculpture en bronze pour la Chase Manhattan Bank de New York mais elle n’y fut...

Documentaire Alberto Giacometti – Portrait d’un artiste Il est considéré comme l’un des plus importants sculpteurs du 20ème Siècle.

Documentaire Le chant des sculptures Sylvie Ramu est une sculptrice qui vit dans un grand domaine vinicole à Essertines dans le canton de Genève...

Documentaire Poétique, complexe, surprenant… Theo Jansen, un fou du vent nous fait découvrir ses incroyables machines dont il est l’inventeur, qui se meuvent...

Documentaire Les statues du fond des mers Sculpteur et plongeur, le Britannique Jason deCaires Taylor a mixé ses passions et est devenu le spécialiste des œuvres...

Documentaire Stephan Balkenhol – Un des plus grands sculpteurs contemporains Le sculpteur Stephan Balkenhol est une star de la scène artistique allemande. Pourtant, l’artiste a su garder les pieds...