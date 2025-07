Documentaire

Dans nos intérieurs, les mites sont un fléau très difficile à éradiquer. On connaît bien celles qui grignotent nos vêtements. D’autres mites s’attaquent à nos denrées alimentaires. Elles raffolent de gâteaux secs, de farine et de chocolat…Que faire quand on a des mites chez soi? Et comment éviter leur apparition? La naphtaline est aujourd’hui interdite. Mais d’autres solutions sont apparues, certaines sont plutôt originales.

Un reportage de Patrick spica Productions.