Documentaire



De plus en plus de petits propriétaires choisissent de prendre la loi en main pour expulser les squatteurs de leurs biens, même au mépris de la législation. Confrontés à des procédures judiciaires longues et inefficaces, certains adoptent des mesures radicales pour récupérer leurs maisons. Entre colère, frustration et détermination, ces propriétaires partagent leur lutte pour protéger leur patrimoine.