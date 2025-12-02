Une valise futuriste, une chambre dans un container, une plante qui fait aussi luminaire… voici quelques projets de fin d’études d’élèves designer.
Meubler son 23m2 pour à peine 400€ c’est possible! Le secret, c’est que tous ses meubles sont en fait...
Le domicile représente bien plus qu’un simple toit au-dessus de la tête ; c’est un refuge, un investissement financier...
Avec la crise de l’immobilier, de plus en plus de Français refont leurs maisons eux-mêmes. Mais est-il si facile...
Quand les proprio ont du mal à payer leurs charges
Fini le vieux plan de travail moche, caché au fin fond de la cuisine, fini le formica et les...
Recycler vos cendres de bois au jardin est un geste malin, situé à mi-chemin entre la valorisation des déchets...
En Alsace, tout un village vit dans la peur. Une construction litigieuse menace la stabilité du sol… et pourrait...
Résumé des points abordésOrigines et évolution d’un usage venu du NordPourquoi les Français adoptent-ils de plus en plus ces...
La transformation digitale des instances décisionnelles impose une forte vigilance sur la sécurisation des scrutins. Si les avantages du...
Il y a 40 ans, Marie-Jeanne Bardot, la sœur de Brigitte Bardot, introduisait la mezzanine, une révolution dans l’aménagement...
Planter un éléagnus en pot représente une excellente opportunité d’intégrer cette plante robuste et polyvalente dans votre environnement, même...
Economiser de 20 à 60% sur ses travaux, de manière légale, c’est possible avec les lycées professionnels du bâtiment....
Sophie relooke une petite salle de bain vieillotte et nous explique comment redonner un coup de jeune au carrelage...
Caméra, capteurs, alertes instantanées… la sécurité à domicile est en pleine révolution. Avec les alarmes connectées sans fil, protéger...
Même si les limaces sont des décomposeurs très utiles, elles sont aussi nuisibles pour votre potager et votre jardin,...
Ils réalisent leur rêve et achète un château pour le retaper en famille.
Rénover une terrasse est un projet enthousiasmant qui permet de métamorphoser un espace extérieur en un véritable lieu de...
Ils pensaient construire la maison de leur rêve, mais tout a basculé le jour où leur artisan s’est volatilisé…...
Devenir propriétaire, c’est le rêve d’une vie ! Mais les retards de livraison et les malfaçons le transforment parfois...
Choisir la meilleure piscine hors sol peut être une tâche ardue, mais avec les bonnes informations, vous pouvez faire...
