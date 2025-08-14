Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles au Printemps !
Réalisateur : Mahmed Kadri
Réalisateur : Mahmed Kadri
Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri
Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire ! Réalisateur...
Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....
En France, les abris de jardin bois ont connu une véritable évolution. Longtemps cantonné au simple rôle de remise...
Aménager un espace extérieur agréable sur votre terrasse peut complètement transformer vos journées d’été en véritables instants de bien-être....
Découvrir l’Assurance Emprunteur April Un rêve immobilier à portée de main, mais à quel prix ? Acheter un bien immobilier est...
S’il y a bien un univers qui a envahi les maisons des français ces dernières années, c’est celui des...
En France, un copropriétaire sur deux n’est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop chers ? Comment...
Le garde-corps, aussi appelé rambarde ou balustrade, est un élément de sécurité indispensable dans de nombreux environnements. Qu’il s’agisse...
Avoir un îlot central dans sa cuisine ? C’est un rêve pour beaucoup de Français. Ils sont très nombreux...
Comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo ! En reconsidérant d’abord notre...
Aménager une maison à étage demande une réflexion bien pensée, tant pour l’optimisation de l’espace que pour le confort...
Il y a 3 ans, pour des raisons financières, Nicolas s’est mis en tête de construire lui-même sa maison,...
Lorsque l’on souhaite vendre un bien, plusieurs options s’offrent à nous. Il est parfois difficile de savoir quelle solution...
Transformez votre grenier pour gagner de l’espace ! Si vous n’avez pas de maison, envisagez d’acquérir les combles de...
La qualité de l’air intérieur joue un rôle essentiel dans notre santé et notre bien-être. Entre ventilation naturelle et...
La fenêtre basculante est un type de fenêtre caractérisée par son mode d’ouverture particulier. Contrairement aux fenêtres classiques qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site