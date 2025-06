Documentaire

Les Français consomment en moyenne 500g d’asperges par personne et par an. En France le marché de l’asperge se partage entre trois pôles régionaux : le sud-est (7000 tonnes environ), le sud-ouest (5 500 tonnes), et le centre-ouest. 90% des asperges produites sont des blanches ou des violettes, pour 10% de vertes. Les Allemands sont les premiers consommateurs d’asperges en Europe devant les Suisses et les Français. Un documentaire de Chloé Alexandre.