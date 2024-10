Documentaire

Nom de code : Linux explore un univers a priori hermétique, où la science se confond avec l’art. Certaines interventions invitent à penser la programmation informatique comme une nouvelle forme d’expression artistique. Alan Cox par exemple, bras droit de Linus Torvald, élabore une théorie sur le lien social institué par Linux et compare le code source à la poésie, évoquant la beauté de sa structure. Le réalisateur a également rencontré Richard Stallman, épistémologue et programmeur, précurseur du logiciel libre et véritable penseur du mouvement dit de l’open source. Le documentaire, qui se nourrit de la réflexion générée par le développement de Linux, interroge aussi des programmeurs sur ce qui les pousse à participer à un tel projet. Si, à l’origine, Linux a été conçu pour être gratuit, aujourd’hui, certains développent le logiciel dans un but lucratif.