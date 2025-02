Documentaire

La technologie numérique et des algorithmes performants permettent maintenant de créer rapidement et facilement des imitations réalistes du visage et de la voix. C’est ce qu’on appelle les deepfakes. Une entreprise de Los Angeles nous montre comment on est capable de créer une image animée à partir de photos trouvées sur le Web. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, réagit à son deepfake. En parallèle, des entreprises créent des logiciels de détection de faux messages. Quels sont les dangers de cette nouvelle technologie pour la sécurité nationale, de même que pour notre sécurité personnelle? Un documentaire d’Alain Abel & Marie-Maude Denis