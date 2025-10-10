Le vaste chantier de restauration de Notre-Dame de Paris s’accompagne d’un projet scientifique tout aussi ambitieux. Au cœur de ces travaux : un chantier numérique de grande ampleur pour créer un double numérique de la cathédrale permettant de centraliser toutes les données scientifiques liées au monument.
Le chantier scientifique Notre-Dame CNRS / Ministère de la Culture est développé en collaboration avec l’Établissement Public Notre-Dame de Paris.
avec l’intervention de :
– Loïc Espinasse, Archeovision (CNRS / Université de Bordeaux / Université Bordeaux Montaigne)
– Quentin Salvi, Benoit Congy et Jarnias.