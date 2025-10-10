Documentaire

Le vaste chantier de restauration de Notre-Dame de Paris s’accompagne d’un projet scientifique tout aussi ambitieux. Au cœur de ces travaux : un chantier numérique de grande ampleur pour créer un double numérique de la cathédrale permettant de centraliser toutes les données scientifiques liées au monument.

Le chantier scientifique Notre-Dame CNRS / Ministère de la Culture est développé en collaboration avec l’Établissement Public Notre-Dame de Paris.

avec l’intervention de :

– Loïc Espinasse, Archeovision (CNRS / Université de Bordeaux / Université Bordeaux Montaigne)

– Quentin Salvi, Benoit Congy et Jarnias.