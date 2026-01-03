À travers cinq protagonistes qui sont exposés à des formes de surveillance en ligne de plus en plus invasives, le documentaire met en lumière les différents risques qui pèsent sur nos données personnelles.
Il nous emmène à nous interroger sur nos propres habitudes en ligne, et présente des stratégies pour nous protéger. Une exploration des moyens de reprendre le contrôle de notre vie privée en ligne.
Documentaire : Disparaître : À la recherche d’une vie privée en ligne (2021)
Un documentaire de Marc Meillassoux