Documentaire

À travers cinq protagonistes qui sont exposés à des formes de surveillance en ligne de plus en plus invasives, le documentaire met en lumière les différents risques qui pèsent sur nos données personnelles.

Il nous emmène à nous interroger sur nos propres habitudes en ligne, et présente des stratégies pour nous protéger. Une exploration des moyens de reprendre le contrôle de notre vie privée en ligne.

Documentaire : Disparaître : À la recherche d’une vie privée en ligne (2021)

Un documentaire de Marc Meillassoux

