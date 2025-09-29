Le métavers, cette plateforme d’immersion tridimensionnelle connectant les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les applications – est appelée...
Selon Maxwell Goris, les réseaux sociaux sont un outil efficace pour apporter du changement et donc pour influencer. Chef...
Le Cloud, ou informatique en nuage, désigne un ensemble de technologies permettant le stockage, la gestion et le traitement...
L’arrivée de DeepSeek dans l’arène mondiale de l’intelligence artificielle a provoqué une véritable onde de choc dont les répercussions...
Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...
Maintenant plus que jamais, les entreprises et les particuliers font un usage plus intensif du cloud. Cette technologie est...
Paris VPS : LumaDock ouvre sa première zone de disponibilité en France, hébergée à Vélizy-Villacoublay dans le datacenter DC2SCALE PAR3....
Une cyberattaque d’envergure peut occasionner bien plus de dégâts qu’une guerre de tranchées. Images tirées de la série documentaire...
OnlyMP3 est une plateforme en ligne gratuite conçue pour convertir des vidéos YouTube en fichiers MP3 de manière rapide...
Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs et quand on les reconnaît en un seul coup...
La montée fulgurante des réseaux sociaux au cours de la dernière décennie a radicalement transformé le paysage de la...
Si nous allons toujours « en vrai » au bureau, au supermarché ou au musée, ces activités pourraient bientôt migrer vers le métavers,...
L’internet est aujourd’hui une réalité expérimentée quotidiennement par des centaines de millions d’êtres humains. En l’espace de 40 ans,...
Twitch est un service de streaming vidéo, qui a avant tout commencé à se faire connaître avec la diffusion...
Retour sur le parcours de Mark Zuckerberg, un étudiant lambda devenu l’un des hommes les plus puissants de la...
Le cloud est un modèle où on consomme des ressources informatiques comme n’importe quelles autres denrées. Vous consommez de...
Les réseaux sociaux sont le berceau d’inspiration d’un certain nombre d’utilisateurs. Les fonctionnalités facilitant le partage et la duplication...
De la musique aux médias, le streaming a remodelé non seulement la consommation de contenu mais aussi les modèles...
Au cours des dernières années, la technologie liée aux paris sportifs a connu des progrès considérables. Les algorithmes sont...
Mac vs PC, Microsoft vs Apple, hippie vs geek. Alors que le Steve Jobs de Danny Boyle vient de...
