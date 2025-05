Conférence

L’internet est aujourd’hui une réalité expérimentée quotidiennement par des centaines de millions d’êtres humains. En l’espace de 40 ans, ce réseau a évolué d’une petite expérience associant quatre ordinateurs en une toile traversant les continents.

Néanmoins, Internet n’est ni le premier ni le plus important des réseaux. L’humanité actuelle résulte d’un réseau de migrations, transportant de l’ADN, qui a mené les premiers humains à se diffuser dans le monde à partir de l’Afrique. D’autres réseaux ont façonné l’histoire humaine : les routes commerciales, les réseaux financiers, sociaux, etc. Ainsi, ils ont joué et continuent à jouer un rôle fondamental dans le développement de l’humanité.

Cette conférence vise à positionner le réseau Internet dans le contexte de ces réseaux plus anciens. Elle décrira des éléments fondamentaux sur l’architecture et la structure d’Internet et présentera certaines évolutions récentes : les réseaux sociaux, les problématiques liées à la gestion de la vie privée, ainsi que la neutralité du réseau.