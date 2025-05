Documentaire

De plus en plus de citoyens sont préoccupés par l’emprise des géants du web, les GAFAM, sur leur vie numérique. Pourrait-on fonctionner sans eux? Pour le savoir, Alessandra a obligé Nicolas à passer une journée sans Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Pour les aider dans leur démarche, ils ont rencontré Antoine Beaupré, un informaticien et «hacker», qui tente d’éviter les GAFAM au quotidien. Un reportage de Alessandra Rigano, Nicolas Pham, Thomas Christopherson, Jean-Philippe Gagnon, Sébastien Gaudet et Mathieu Waddell.