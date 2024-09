Documentaire



Découvrez comment l’augmentation des débits internet, l’évolution des technologies de communication, et la course à la vitesse de connexion ont transformé nos modes de vie, de travail, et de consommation de contenu. Un regard approfondi sur les enjeux et les défis liés à l’expansion du numérique, pour mieux comprendre l’impact des gigabits sur notre société actuelle.