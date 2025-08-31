Ressources Dans la même catégorie

Conférence Au-delà des données Si l’importance des humanités numériques pour la recherche ne semble plus faire débat aujourd’hui, les tensions et les difficultés...

Article Top 5 des outils pour gérer vos fichiers La gestion efficace des fichiers est une étape incontournable pour exceller dans un environnement de travail numérique. Elle permet...

Article Top 6 des applications de tatouages alimentées par IA pour des designs personnalisés en 2025 Résumé des points abordésInker AITatshipInk Studio AIBlackInkTattoo AITattoosAILe meilleur site pour transformer une photo en tatouage : notre avis...

Conférence Parler du temps, mais de manière formelle En informatique, la notion de temps est souvent restreinte au temps de calcul, préoccupation centrale de la complexité des...

Conférence Quand considérer un logiciel comme dispositif médical? Un logiciel peut être considéré comme un dispositif médical lorsqu’il remplit certaines conditions définies par la réglementation en vigueur,...

Documentaire Ce que votre navigation internet révèle de vous Ces trackers qui vous profilent à partir de votre navigation internet

Conférence La spintronique pour stocker plus, plus vite et plus sobre Les appareils électroniques ont envahi notre quotidien, l’usage des objets connectés ne cesse de se développer. Résultat, le stockage...

Article Pourquoi les utilisateurs Apple sont les plus fidèles du monde Dans l’univers ultra-concurrentiel de la tech, une marque se distingue depuis des décennies par la force de l’attachement qu’elle...

Documentaire La face cachée de Google Google est le moteur de recherche le plus riche du monde et incontournable au point d’être devenu un verbe....

Documentaire Des neurones (virtuels) à l’intelligence (artificielle) Tout le monde en parle de l’intelligence artificielle… Entre curiosité, peur, enthousiasme, fascination, Jean-Louis Coatrieux, directeur de recherche Inserm...

Documentaire Périscope, l’application hors contrôle L’application mobile Périscope a été une révolution mais a aussi été l’objet de nombreuses dérives… Retour sur une application...

Documentaire Cash investigation – Au secours, mon patron est un algorithme Un repas livré en un clic, des amis à portée d’écran, des robots au service de l’homme : Google,...

Article Ç’est comme ça que les hackers vous piratent Il existe plusieurs types de hackers, ils se répartissent en différentes catégories. Il existe des pirates informatiques légaux et...

Conférence Remplacer les humains… l’IA en est-elle capable ? Pendant 1 heure, Etienne Klein, physicien et philosophe au CEA, explore ce qu’on entend véritablement par « intelligence »...

Documentaire La révolution numérique – Quand le monde bascule Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Documentaire WikiLeaks, secrets et mensonges Julian Assange, fondateur et rédacteur en chef du site WikiLeaks, a donné pour la première fois depuis son arrestation...

Documentaire Déconnecté.e.s, les oubliés du numérique 11 millions de Français sont mal à l’aise avec l’univers numérique ou ne savent pas utiliser un ordinateur. L’informatisation...