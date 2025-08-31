Si l’importance des humanités numériques pour la recherche ne semble plus faire débat aujourd’hui, les tensions et les difficultés...
La gestion efficace des fichiers est une étape incontournable pour exceller dans un environnement de travail numérique. Elle permet...
Résumé des points abordésInker AITatshipInk Studio AIBlackInkTattoo AITattoosAILe meilleur site pour transformer une photo en tatouage : notre avis...
En informatique, la notion de temps est souvent restreinte au temps de calcul, préoccupation centrale de la complexité des...
Un logiciel peut être considéré comme un dispositif médical lorsqu’il remplit certaines conditions définies par la réglementation en vigueur,...
Ces trackers qui vous profilent à partir de votre navigation internet
Les appareils électroniques ont envahi notre quotidien, l’usage des objets connectés ne cesse de se développer. Résultat, le stockage...
Dans l’univers ultra-concurrentiel de la tech, une marque se distingue depuis des décennies par la force de l’attachement qu’elle...
Google est le moteur de recherche le plus riche du monde et incontournable au point d’être devenu un verbe....
Tout le monde en parle de l’intelligence artificielle… Entre curiosité, peur, enthousiasme, fascination, Jean-Louis Coatrieux, directeur de recherche Inserm...
Transports, santé, éducation, sécurité, téléphonie, Internet… Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans nos vies, des...
L’application mobile Périscope a été une révolution mais a aussi été l’objet de nombreuses dérives… Retour sur une application...
Un repas livré en un clic, des amis à portée d’écran, des robots au service de l’homme : Google,...
Il existe plusieurs types de hackers, ils se répartissent en différentes catégories. Il existe des pirates informatiques légaux et...
Avec les prouesses technologiques, il est possible d’effectuer un certain nombre de tâches. Ainsi, suivre une personne devient possible...
Pendant 1 heure, Etienne Klein, physicien et philosophe au CEA, explore ce qu’on entend véritablement par « intelligence »...
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Julian Assange, fondateur et rédacteur en chef du site WikiLeaks, a donné pour la première fois depuis son arrestation...
11 millions de Français sont mal à l’aise avec l’univers numérique ou ne savent pas utiliser un ordinateur. L’informatisation...
Avec TikTok devenu l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde, des millions d’utilisateurs recherchent des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site