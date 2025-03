Ressources Dans la même catégorie

Conférence Qu’avons-nous fait du web? Nos données sacrifiées au profit de quelques entreprises Nos données nous appartiennent-elles encore? La virtualisation de nos activités masque l’importance des aspects matériels et territoriaux du numérique....

Documentaire Applications de sport : révolution santé ou espionnage ? Se maintenir en forme, perdre du poids ou booster nos performances physiques. Aujourd’hui, tout semble possible grâce à nos...

Podcast Cybersécurité : protection rapprochée Quelques lignes de code en vert sur un écran noir c’est fini : le système a été hacké. En...

Documentaire L’ordinateur quantique Des bits, des qubits, des particules intriquées, des superpositions d’états, et même un chat… Ca a l’air sympa la...

Documentaire Les stratégies secrètes du marketing Notre identité, notre domicile, mais aussi notre âge, celui de nos proches, nos habitudes de consommation, voire nos passions...

Article DIY de la réparation des ordinateurs Mac : une tendance éco-responsable À l’ère du numérique et de la surconsommation, la réparation DIY (Do It Yourself) des ordinateurs Mac s’impose comme...

Podcast Grosses machines et petites pannes : le calcul parallèle intensif On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...

Documentaire Comment se cacher de certains utilisateurs dans les services de rencontre en ligne ? Bien que les rencontres en ligne soient devenues assez courantes aujourd’hui, beaucoup de personnes ne souhaitent pas que leurs...

Article La télégestion : découvrez tout ce que vous devriez savoir ! L’évolution de la technologie a favorisé la création de nouveaux systèmes de gestion. Au nombre de ces systèmes se...

Documentaire L’UE peut-elle mieux protéger ses citoyens sur Internet ? Les institutions européennes ont récemment adopté des lois plus restrictives pour l’Internet. Pour l’utilisateur, la plus importante est sans...

Documentaire Qui se cache derrière l’appli Tinder ? La folle saga de l’appli la plus hot de la planète

Article Pourquoi jouer la carte du SEO en tant que start-up ? De nos jours, les startups misent sur le SEO pour gagner en visibilité sur la Toile. D’ailleurs à ce...

Conférence Quand considérer un logiciel comme dispositif médical? Un logiciel peut être considéré comme un dispositif médical lorsqu’il remplit certaines conditions définies par la réglementation en vigueur,...

Documentaire Xenius – Comment la NSA et les hackers piratent-ils nos données personnelles ? Nous ne sommes nulle part à l’abri. NSA ou pirates de l’informatique peuvent en un rien de temps tout...

Documentaire Gérer sa e-réputation : une priorité pour les entreprises On a aujourd’hui tous le réflexe, avant de choisir un hôtel ou un restaurant, d’aller consulter les avis sur...

Article Le ransomware ou rançongiciel chez les particuliers Définition du Ransomware ou Rançongiciel : C’est quoi une attaque ransomware ? Le ransomware est un type de logiciel malveillant (malware)...

Documentaire Les réseaux sociaux : les dangers d’un monde à portée de main Internet et les réseaux sociaux sont devenus un défouloir pour certains élèves. Insultes, menaces, propos diffamants, on y compte...

Documentaire Black Market : le dark web « Le dark web, c’est comme Amazon. Tu remplis ton panier, t’attends quelques jours, et tu l’as dans ta boîte...