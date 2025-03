Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les stratégies secrètes du marketing Notre identité, notre domicile, mais aussi notre âge, celui de nos proches, nos habitudes de consommation, voire nos passions...

Article DIY de la réparation des ordinateurs Mac : une tendance éco-responsable À l’ère du numérique et de la surconsommation, la réparation DIY (Do It Yourself) des ordinateurs Mac s’impose comme...

Podcast Grosses machines et petites pannes : le calcul parallèle intensif On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...

Documentaire Réseaux sous surveillance De l’Ukraine au Canada, en passant par les États-Unis, les experts en cybersécurité sont aux aguets. À l’aide de...

Podcast 70 ans avant ChatGPT, le premier générateur de lettres d’amour Dans les années 1950, le célèbre mathématicien et son ami informaticien Christopher Strachey ont conçu un générateur de lettres...

Documentaire Deepfake, le vrai du faux La technologie numérique et des algorithmes performants permettent maintenant de créer rapidement et facilement des imitations réalistes du visage...

Podcast Comment l’IA redéfinit notre compréhension du monde Alors que le sommet sur l’IA se tient à Paris, Stéphane Mallat, mathématicien et professeur au Collège de France,...

Article Pourquoi engager un informaticien pour sécuriser vos données ? Dans le monde numérique actuel, la sécurité des données est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises et les...

Article Pourquoi faire appel à une agence SEO ? Faire appel à une agence SEO présente de nombreux avantages pour les entreprises. Le référencement naturel, également connu sous...

Documentaire Un film sur la surveillance et vous NOTHING TO HIDE (2017) est un documentaire qui s’intéresse à la place de la surveillance dans la société et...

Documentaire Le méga pirate Kim Dotcom Kim Schmitz alias Kim Dotcom, Kimble ou Kim Tim Jim Vestor, est un homme d’affaires germano-finlandais. Il est connu...

Documentaire Pourquoi utiliser un logiciel de recouvrement de créances ? Gérer une entreprise est loin d’être facile. Toutefois, pour être plus productif et très qualitatif en termes d’offres de...

Article Crypto-monnaies : qu’est-ce la blockchain ? Depuis quelques années maintenant, on entend parler des cryptos monnaies : investissement spéculatif, monnaie alternative anonyme ou sociale…. Peut-être...

Documentaire Le monde des hackers & pirate bay Dans ce documentaire nous plongeons dans le monde des hackers dans l’histoire de pirate bays et de leur procès,...

Documentaire Le plus célèbre pirate du net, Kim Dotcom Un juge néo-zélandais a estimé, mercredi 23 décembre, que le fondateur du site de téléchargement MegaUpload, Kim Dotcom, pouvait...

Article Comment une agence SEO peut-elle aider votre entreprise à se développer ? Les entreprises de toutes tailles ont besoin d’une solide présence sur le web dans l’environnement de plus en plus...

Documentaire Tout savoir sur la solution de rédaction Jarvis Si habituellement certaines personnes prennent une dizaine de jours pour écrire 300 mots environ, aujourd’hui elles peuvent faire mieux....

Documentaire Data Love : les dilemmes éthiques des applis de rencontres en Europe Aujourd’hui, l’économie digitale croît sept fois plus vite que le reste de l’économie. Mais devancée par la Chine et...