Article

Paris VPS : LumaDock ouvre sa première zone de disponibilité en France, hébergée à Vélizy-Villacoublay dans le datacenter DC2SCALE PAR3. Cette arrivée en région parisienne met à disposition des équipes locales des virtual machines KVM, des cloud servers NVMe et des profils GPU dédiés, avec des latences réduites pour l’Île-de-France et une résidence des données en territoire français.

Positionnée comme alternative européenne crédible aux acteurs historiques de l’hexagone, la plateforme s’adresse aux développeurs, aux scale-ups et aux PME qui veulent un hébergeur simple, performant et conforme aux exigences européennes.

Les instances démarrent à 1,49 $/mois, avec garantie satisfait ou remboursé 30 jours, accès complet root/SSH, IPv4 inclus, bande passante non mesurée et un support interne 24/7 en plusieurs langues dont le français. Pour un point d’entrée économique, découvrez l’offre VPS pas cher pensée pour les microservices, runners CI et environnements de test.

Pourquoi Une Zone À Paris Maintenant

Le marché français demande des VPS localisés, prévisibles et compatibles avec les cadres réglementaires européens. Héberger au plus près des utilisateurs finaux améliore la perception de performance et simplifie la conformité.

Paris offre un peering dense, des routes réseau multiples et une connectivité opérateur diversifiée, ce qui réduit la latence p95 et les risques de gigue en production. Pour les équipes qui opèrent déjà en multi-région en Europe, cette zone facilite le déploiement de plans de continuité d’activité multi-AZ.

Architecture Datacenter : Redondance Et Sûreté Au Niveau Attendu

Capacité Et Énergie

Le site DC2SCALE Vélizy Latécoère PAR3 propose environ 600 m² de salles IT sur un site de 1 200 m², avec une capacité d’environ 200 baies. L’alimentation électrique est redondée avec deux arrivées de 1,5 MVA, onduleurs en parallèle et groupes électrogènes, plus point de raccordement pour génératrice mobile. Ce profil permet de maintenir des charges soutenues et d’organiser des maintenances sans interruption.

Refroidissement Et Efficience

Refroidissement par free cooling direct complété par une double boucle d’eau glacée. Des armoires CRAC en 2N assurent une redondance opérationnelle, ce qui stabilise les températures en salle et maintient la performance disque/CPU même lors de pics d’activité.

Contrôles D’accès Et Sécurité Physique

Contrôle biométrique, sas unipersonnel, portes blindées motorisées, barrières infrarouges, vidéosurveillance infrarouge jour/nuit et supervision 24/7 par NOC externe avec présence de sécurité. L’objectif est de limiter le risque d’accès non autorisé et de garantir la traçabilité des interventions.

Connectivité

Plusieurs opérateurs présents, chemins distincts et débits jusqu’à 10 Gb/s par baie selon les besoins. La région est interconnectée à des backbones européens à faible latence, ce qui facilite les topologies hybride multi-région entre Paris, Londres et Francfort.

La Pile Technique LumaDock Sur Paris

Virtualisation KVM Et NVMe

Les virtual machines utilisent KVM pour une isolation propre. Le stockage NVMe local offre une latence disque faible, utile pour les bases de données transactionnelles, caches en écriture et workloads CI/CD. Les ressources CPU et RAM sont allouées de manière transparente, avec des profils qui s’étendent du micro-VPS jusqu’aux configurations plus denses.

Réseau Et Sécurité Intégrés

Chaque cloud server inclut IPv4 et une bande passante non mesurée. Un pare-feu logiciel permet d’ouvrir ou de bloquer des ports finement. Des réseaux privés relient plusieurs VMs pour isoler les couches back-end et chiffrer l’est-ouest. Cette approche réduit les surfaces exposées et simplifie les audits.

Snapshots, Sauvegardes Et Reprises

Snapshots à la demande pour les retours arrière rapides et sauvegardes natives planifiables pour la reprise après incident. Les équipes peuvent tester périodiquement leurs procédures de restauration, documenter leurs objectifs RTO/RPO et aligner ces métriques avec leurs engagements applicatifs.

Profils D’instances

Entrée de gamme NVMe : idéal pour microservices, API légères, automations et proxys. Prix d’appel 1,49 $/mois.

: idéal pour microservices, API légères, automations et proxys. Prix d’appel 1,49 $/mois. Performance : ratio CPU/RAM 1:4, au moins une sauvegarde automatique incluse, possibilité de déploiement sur template Windows pour stacks .NET et environnements RDP. À partir de 3,29 $/mois.

: ratio CPU/RAM 1:4, au moins une sauvegarde automatique incluse, possibilité de déploiement sur template Windows pour stacks .NET et environnements RDP. À partir de 3,29 $/mois. Stockage HDD : pour archives, volumes froids et historiques applicatifs, à partir d’environ 5,33 $/To/mois selon la capacité.

: pour archives, volumes froids et historiques applicatifs, à partir d’environ 5,33 $/To/mois selon la capacité. GPU dédié : NVIDIA T4 en passthrough exclusif, adapté à l’inférence, au rendu et à certains flux temps réel. 2 560 CUDA Cores, 320 Tensor Cores, 16 Go GDDR6, environ 8,1 TFLOPS FP32, 320 GB/s de bande passante mémoire. À partir d’environ 58,49 $/mois.

Conformité Et Gouvernance Européennes

La zone parisienne est exploitée sous un système de management de la sécurité certifié ISO 27001 avec des pratiques alignées RGPD. Les données créées dans la région restent hébergées en France, ce qui simplifie les analyses juridiques liées aux transferts hors EEE et réduit le temps d’instruction des DPA. Les contrôles d’accès sont appliqués selon le principe du moindre privilège, la journalisation système peut être exportée vers vos SIEM et les processus d’escalade sont documentés pour répondre efficacement aux incidents. Pour les organisations soumises à NIS2, l’isolation KVM, la redondance d’alimentation et la traçabilité des opérations constituent des éléments probants lors des audits.

À Qui S’adresse La Zone Paris

Équipes Produit Et Startups

Services web, APIs temps réel, backends événementiels, workers asynchrones et jobs programmés. La combinaison NVMe + réseau privé réduit la latence visible et améliore la stabilité des temps de réponse.

Commerces En Ligne Et Plateformes

Stacks e-commerce, caches objet, queues de messages et bases relationnelles. La résidence des données en France rassure les acheteurs B2B et simplifie les revues de conformité pour les marchés publics.

SaaS Et B2B

Parcours multi-locataires, segmentation réseau et sauvegardes automatiques facilitent la mise en place d’un plan de reprise testé. Les logs et métriques exportables aident à construire des SLA défendables.

Fintech Et Trading De Détail

Budgets de gigue serrés, surveillance fine de la latence et chemins réseau alternatifs. La proximité parisienne abaisse le risque de variance extrême sur des stratégies sensibles.

IA, Rendu Et Multimédia

GPU T4 dédié pour l’inférence, le post-traitement vidéo et certains workloads interactifs. Le passthrough exclusif garantit une performance stable d’un run à l’autre.

Opérations, Support Et Pilotage

Le panneau d’administration privilégie la lisibilité : provisionnement, gestion des clés SSH, snapshots, règles de pare-feu et réseaux privés sont disponibles sans ajout d’outils tiers. Le support est assuré en interne 24/7, multilingue dont le français, avec une équipe qui gère matériel et réseau. Cette intégration verticale permet de diagnostiquer rapidement une panne, d’agir sur les couches physiques quand nécessaire et d’éviter les frictions dues à la revente.

Tarification Et Modèle De Service

La tarification est directe, exprimée en dollars américains. Les offres d’entrée de gamme commencent à 1,49 $/mois, les profils Performance à 3,29 $/mois, les configurations de stockage à environ 5,33 $/To/mois et les instances GPU T4 dédiées à partir de 58,49 $/mois. Chaque VM inclut IPv4, bande passante non mesurée, accès root/SSH et un droit de rétractation de 30 jours. Pas de frais cachés et pas de sur-provisionnement opaque.

Interopérabilité Et Écosystème Français

La disponibilité à Paris complète un écosystème déjà riche en France. LumaDock se positionne comme une option européenne pragmatique aux côtés des fournisseurs établis, en mettant l’accent sur la simplicité, la prévisibilité et la conformité. Les équipes peuvent exécuter des stratégies multi-cloud sans se verrouiller sur un seul modèle opérationnel. Pour les besoins très spécifiques du jeu vidéo, du streaming ou de l’IA, la présence d’un GPU dédié et d’un stockage NVMe local crée un socle efficace.

Migration Et Mise En Production

Migration par import d’images, redéploiement via templates, restauration depuis snapshots et sauvegardes. Les équipes peuvent orchestrer des bascules maîtrisées avec fenêtres de maintenance courtes. L’instrumentation des journaux et métriques est recommandée dès le premier jour afin d’objectiver la performance et de détecter précocement les dérives.

Ouvrez un compte et choisissez la région Paris lors du déploiement. Sélectionnez un profil d’instance adapté au workload : entrée de gamme NVMe, Performance, Stockage ou GPU. Ajoutez vos clés SSH, définissez le pare-feu et créez un réseau privé pour vos backends non exposés. Activez les snapshots et planifiez au moins une sauvegarde régulière avant la mise en production. Branchez vos outils d’observabilité et réalisez un test de charge léger pour valider latence et marge CPU/IO.

FAQ

Où se trouve précisément la zone parisienne ?

À Vélizy-Villacoublay, au sein du datacenter DC2SCALE PAR3, avec résidence des données en France pour les ressources créées dans cette région.

Les serveurs cloud incluent-ils IPv4 et une bande passante non mesurée ?

Oui. Chaque virtual machine inclut IPv4 et la bande passante est non mesurée. Le pare-feu et les réseaux privés sont disponibles pour segmenter vos services.

Proposez-vous des images Windows ?

Oui, sur les profils Performance avec template Windows prêt à l’emploi, utile pour les environnements .NET et administrés via RDP.

Le GPU est-il partagé ?

Non. Sur les profils GPU, le NVIDIA T4 est alloué en passthrough dédié afin de garantir des performances stables et reproductibles.

Quelles garanties de sécurité et de conformité offrez-vous ?

Exploitation certifiée ISO 27001, contrôles alignés RGPD, restriction des accès par défaut, journalisation exportable et procédures d’escalade documentées. La conception datacenter est redondée pour limiter les interruptions.

Peut-on tester sans risque ?

Oui. La garantie satisfait ou remboursé de 30 jours permet d’évaluer la plateforme sur de vrais scénarios avant d’étendre la production.