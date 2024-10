Article

Choisir un moniteur adapté à ses besoins de jeu peut grandement améliorer l’expérience de gaming, tant sur le plan de la fluidité que de l’immersion. Avec le large éventail de modèles disponibles sur le marché, il est important de prendre en compte plusieurs critères afin de faire le bon choix.

Voici quelques conseils détaillés pour vous permettre de choisir votre écran PC dédié au gaming.

1. La taille de l’écran : un équilibre entre immersion et confort

La taille de l’écran est un facteur crucial, car elle impacte directement le niveau d’immersion et la visibilité en jeu. En général, un écran entre 24 et 32 pouces est l’idéal pour la majorité des gamers.

● Écran de 24 à 27 pouces : parfait pour les joueurs compétitifs, notamment dans les jeux de type FPS (First-Person Shooter), où la réactivité et la clarté sont primordiales. Cette taille permet de voir l’ensemble de l’écran sans avoir à bouger constamment les yeux ou la tête.

● Écran de 28 à 32 pouces : idéal pour ceux qui privilégient l’immersion, notamment dans les jeux d’aventure ou les RPG (Role-Playing Games), où les graphismes sont plus détaillés et la vue d’ensemble plus large est nécessaire.

Un grand écran peut être attrayant, mais pensez à votre distance de jeu. Si vous êtes trop près, cela pourrait engendrer une fatigue visuelle. Assurez-vous donc que la taille choisie convient à votre espace de jeu.

2. Résolution : plus de pixels, plus de détails

La résolution détermine la netteté de l’image affichée sur le moniteur. Plus la résolution est élevée, plus les détails graphiques seront précis. Voici les options principales à considérer pour sélectionner un bon moniteur de gamers :

● Full HD (1920×1080) : recommandée pour les écrans de 24 à 27 pouces, elle est suffisante pour les joueurs à petit budget ou ceux qui privilégient la performance avec des taux de rafraîchissement élevés.

● Quad HD (2560×1440) : un excellent compromis entre qualité d’image et performance, particulièrement adapté aux écrans de 27 pouces et plus. Cette résolution permet d’obtenir des images plus nettes tout en offrant des fréquences d’images décentes.

● Ultra HD / 4K (3840×2160) : avec une qualité d’image impressionnante, le 4K est parfait pour les grands écrans (28 pouces et plus). Cependant, pour profiter pleinement de cette résolution, vous aurez besoin d’une carte graphique puissante, ce qui peut augmenter considérablement les coûts.

Gardez à l’esprit que plus la résolution est élevée, plus la charge sur votre GPU sera importante, ce qui peut affecter le taux de rafraîchissement.

3. Taux de rafraîchissement : fluidité avant tout

Le taux de rafraîchissement, mesuré en Hertz (Hz), indique combien de fois l’image sur l’écran est rafraîchie par seconde. Pour les jeux vidéo, c’est un critère essentiel, car il influence directement la fluidité des animations.

● 60 Hz : c’est la norme pour la plupart des moniteurs. Bien que ce soit suffisant pour des jeux plus lents ou des activités non liées au jeu, ce n’est pas idéal pour les joueurs compétitifs.

● 120 Hz à 144 Hz : cette plage est considérée comme idéale pour le gaming. Elle offre une bonne fluidité pour les jeux d’action rapide et compétitifs. La majorité des joueurs ressentiront une différence significative dans la réactivité et la douceur des mouvements.

● 240 Hz et plus : ces taux sont destinés aux gamers ultra-compétitifs, particulièrement dans les jeux de tir ou de course. Cependant, pour tirer parti de ces taux de rafraîchissement, un matériel très puissant est nécessaire.

À noter : la technologie FreeSync (pour les cartes AMD) ou G-Sync (pour les cartes Nvidia) peut améliorer la fluidité en synchronisant le taux de rafraîchissement du moniteur avec celui de la carte graphique, évitant ainsi les déchirures d’image (tearing).

4. Temps de réponse : rapidité d’affichage des images

Le temps de réponse mesure la rapidité avec laquelle les pixels changent de couleur, en millisecondes (ms). Un temps de réponse faible permet de réduire les effets de flou de mouvement et d’améliorer la netteté des images en action rapide.

● 1 ms à 2 ms : c’est l’idéal pour les joueurs de FPS et autres jeux rapides. Ce temps de réponse ultra-rapide minimise le flou et améliore la précision, notamment lors des mouvements rapides de la caméra.

● 4 ms et plus : acceptable pour les jeux plus lents ou si vous privilégiez la qualité d’image et les graphismes sur la vitesse d’affichage.

Les moniteurs à dalle TN (Twisted Nematic) sont réputés pour leurs temps de réponse rapides (souvent autour de 1 ms), tandis que les dalles IPS (In-Plane Switching) et VA (Vertical Alignment) offrent une meilleure qualité d’image mais ont souvent des temps de réponse légèrement plus élevés.

5. Type de dalle : qualité d’image et angles de vision

Le type de dalle a un impact important sur la qualité d’image, les couleurs et les angles de vision. Voici les trois types de dalles les plus courants :

● Dalle TN : ce type de dalle est souvent choisi pour sa rapidité et son faible coût. Elle offre un temps de réponse rapide, parfait pour les jeux compétitifs. Cependant, la qualité des couleurs et les angles de vision sont plus limités par rapport aux autres technologies.

● Dalle IPS : reconnue pour ses couleurs vives et ses larges angles de vision, la dalle IPS est idéale pour ceux qui privilégient la qualité graphique. Elle est parfaite pour les jeux riches en détails visuels, bien qu’elle puisse avoir un temps de réponse légèrement plus lent que les dalles TN.

● Dalle VA : un bon compromis entre la dalle TN et la dalle IPS. Elle offre des couleurs profondes et de bons contrastes, surtout pour les noirs, mais peut être plus lente dans les jeux rapides, avec parfois un effet de ghosting.

6. Rapport qualité/prix : un budget adapté à vos besoins

Enfin, le budget est un facteur déterminant. Un moniteur de gaming peut coûter entre 150 € et plus de 1000 €, selon les spécifications. Il est important d’investir dans un modèle qui correspond à vos priorités :

● Si vous êtes un joueur occasionnel, un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz peut suffire.

● Pour un joueur compétitif ou passionné, il vaut mieux investir dans un écran 144 Hz ou plus, avec une résolution 1440p ou même 4K, si votre carte graphique le permet.

Opter pour un bon compromis entre performance et prix vous permettra de profiter au maximum de vos jeux sans pour autant dépenser une fortune.

Conclusion

Choisir un bon moniteur pour le gaming dépend avant tout de vos préférences personnelles et de vos besoins spécifiques en termes de performance. En prenant en compte des critères comme la taille, la résolution, le taux de rafraîchissement, le temps de réponse et le type de dalle, vous serez en mesure de trouver un écran qui vous offrira la meilleure expérience possible.L’essentiel est de choisir un moniteur en accord avec votre style de jeu, tout en gardant en tête votre budget et la puissance de votre configuration actuelle.